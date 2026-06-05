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Otomobil saniyeler içinde alev topuna döndü, yangın tüpü ve hortumlar işe yaramadı

Otomobil saniyeler içinde alev topuna döndü, yangın tüpü ve hortumlar işe yaramadı
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Antalya Konyaaltı'nda seyir halindeyken torpido kısmından alev alan otomobil, kısa sürede küle döndü. Patlamaların yaşandığı yangında sürücü ve babası son anda kurtuldu.

Antalya'da seyir halindeyken torpido kısmından yükselen alevler nedeniyle çıkan yangında otomobil alev alev yanarak küle döndü. Patlamaların da yaşandığı yangının ilk çıktığı anlarda çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi de işe yaramadı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil küle döndü.

Olay, dün Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'in idaresindeki 07 YCT 10 plakalı otomobilin torpido kısmından seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Demir, aracı hemen durdurarak yanında bulunan babasını hızla dışarı indirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sararken, çevrede büyük panik yaşandı. Yangın esnasında araçtan peş peşe patlama sesleri yükseldi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ve bahçelerden hortumlarla müdahale etse de başarılı olamadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak otomobil tamamen yanarak küle döndü.

"Saniyeler içinde alev topuna döndü"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Ahmet Demir, "Torpidodan bir alev çıkmaya başladı. Araçta babam vardı, hemen indirdim. Saniyeler içerisinde alevli bir şekilde yanmaya başladı. Araçtan patlama sesleri de geliyordu. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi. İtfaiye ve polislere çok teşekkür ederim, hızla gelip yardımcı oldular. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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