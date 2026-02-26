Haberler

Kepez'de ruhsatsız 21 silah ele geçirildi

Kepez'de ruhsatsız 21 silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 15 av tüfeği ve 50 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 8 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 15 adet ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı