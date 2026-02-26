Kepez'de ruhsatsız 21 silah ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 8 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 15 adet ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı