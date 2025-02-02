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Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 22 tabanca, 19 av tüfeği ve 6 bin 181 fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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