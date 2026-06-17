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Park halindeki nakliye kamyonunda motor yangını

Park halindeki nakliye kamyonunda motor yangını
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki bir nakliye kamyonunun motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Antalya'da park halindeki nakliye kamyonunun motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Konyaaltı ilçesi 1131 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan IVECO marka 07 CDB 497 plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden araç sahibi H.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonun motor kısmında çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluşurken, kamyonun şehir içi taşımacılıkta kullanılan nakliye aracı olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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