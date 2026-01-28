Haberler

Antalya'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

Antalya'nın Yenigöl Mahallesi'nde park halindeki bir panelvan aracın sürücü koltuğunda 55 yaşındaki Kenan Yıldırım ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da park halindeki panelvan aracın sürücü koltuğunda bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde, havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarından itibaren 07 AVG 767 plakalı panelvan aracın aynı noktada park halinde olmasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 55 yaşındaki Kenan Yıldırım'ı aracın sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma yaptı.

Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
