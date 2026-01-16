Haberler

Manavgat'ta iş kazası: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otoyol inşaatında üzerine çelik kalıp düşen 33 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza, dün 11.30 sıralarında Aşağıışıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya Otoyolu inşaatının menfez bölümünde çalışma yürüten Aydın Açıkel (33), henüz belirlenemeyen nedenle devrilen çelik inşaat kalıbının altında kaldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Açıkel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aydın Açıkel'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ANTALYA

