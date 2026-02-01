Haberler

Otelin otoparkında bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
Güncelleme:
Manavgat ilçesinde bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri incelemesi yapıldı, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Side Mahallesi 1542. Sokak'ta bir otelin otoparkında bir şahsın cansız yattığı ihbarı üzerine sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, açık otoparkın köşesinde yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada silahla başından vurulmuş halde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Melih A.S.'nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan şahsın sabah saat 05.30 sıralarında olay yerine geldiği anlar, otelin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. - ANTALYA

