Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde yerleşime yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarına hızla başladığı bildirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerine yakın bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Gazipaşa Orman İşleteme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalara başlarken, yangının yerleşim yerine yakın ve rüzgar nedeniyle büyüdüğü belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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