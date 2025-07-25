Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerine yakın bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Gazipaşa Orman İşleteme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalara başlarken, yangının yerleşim yerine yakın ve rüzgar nedeniyle büyüdüğü belirtildi. - ANTALYA