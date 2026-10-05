Antalya'da operasyonda 3 kilogram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kilogram kokain ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Aksu ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilogram kokain, 7 gram kubar esrar, 423 adet sentetik hap (Lyrica), 1 adet hassas terazi, 101 kök skunk bitkisi, 1 kilo 252 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı