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Antalya'da okul servisi denetiminde 3 bin 672 araç denetlendi, 8'i trafikten men edildi

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Antalya'da okul servisi denetiminde 3 bin 672 araç denetlendi, 8'i trafikten men edildi
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Antalya’da jandarmanın 14-24 Eylül’de okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde 3 bin 672 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 23 okul servis aracına idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan 8 araç trafikten men edildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 672 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 23 okul servis aracına idari para cezası uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığınca planlanan müşterek özel denetim kapsamında 14-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, okul servis araçları ve sürücüleri kontrol edildi.

Denetimlerde toplam 3 bin 672 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 23 okul servis aracına idari para cezası uygulandı. Eksiklikleri tespit edilen 8 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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