Antalya'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Gerçekleştirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025–2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" gerçekleştirdi.

Asayiş, Çocuk, Güvenlik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve ilçe emniyet birimlerinin katılımıyla yapılan denetimler kapsamında 23 okul çevresi, 8 internet ve elektronik oyun salonu, 11 kahvehane/kafe, 15 market/büfe ve tekel bayi, 3 iddia ve ganyan bayi, 19 park/bahçe/umuma açık yer ve 2 metruk bina tek tek incelendi. Çalışmalarda 542 kişi sorgulandı, 97'si okul servis aracı olmak üzere toplam 141 araç kontrol edildi, 17 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 aranan şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. - ANTALYA