Antalya'da Nişanlı Genç Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir ay önce nişanlanan ve düğün hazırlığı yapan genç adam, serada kaynak yaparken kalp krizi geçirdi. Rahatsızlanarak götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile birlikte serada kaynak yapan Engincan Hiçdurmaz, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi babası ve yakınları tarafından yapılan Hiçdurmaz, özel araçla Aksu Semt Polikliniği'ne getirildi. Kalbi durduğu belirlenen ve yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan 27 yaşındaki genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri, Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi babası ve yakınları tarafından teslim alındı. Genç adamın bir ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilirken, oğlunun cenazesini morgdan teslim alan acılı baba Hüseyin Hiçdurmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hiçdurmaz'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA