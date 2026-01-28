Araç içerisinde ölü bulundu, eşinin gözyaşları yürek dağladı

Antalya'da sanayiye parça almak için gelen bir kişi, aracının gazının takılı kalmasından şüphelenen esnaf tarafından araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı haber alarak gelen eşinin "Habip uyan, ne olur kalk" sözleri yürek dağladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesi içerisinde bulunan 676 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (51), sabah erken saatlerde parça almak için 07 SET 56 plakalı otomobiliyle kent merkezine geldi. Eski sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu.

Aracının koltuğunda ölü bulundu

İddiaya göre, burada bir süre oturan Topçu'nun aracından sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelenip araca yöneldi. Habip Topçu'nun içerisinde bulunduğu aracın camına vuran vatandaşlar bir ses alamayınca kapıyı açıp kontrol etti ve Topçu'nun hareketsiz şekilde sürücü koltuğunda oturduğunu gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise aracın etrafını şeritle çevirdi.

Eşi cama dayanıp gözyaşı döktü

Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine gelen eşi Özge Çevik Topçu, eşini arabada görünce gözyaşı döktü. Eşinin cansız bedeninin bulunduğu aracın şoför kısmındaki camına dayanan kadın "Habip uyan, ne olur kalk aşkım. Daha annen-baban ölmedi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Topçunun gözü yaşlı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Topçu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ANTALYA