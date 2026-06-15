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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baysun Z. idaresindeki 07 ZM 159 plakalı otomobile, Büşra N.K. yönetimindeki 07 AYN 638 plakalı motosiklet yandan çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Büşra N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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