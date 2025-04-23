Antalya'da 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu' Hizmete Girdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel dizayn edilen 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı' Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün vatandaşın kullanımına sunuldu.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamaya konulan 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı', çok sayıda motosiklet kazasının yaşandığı Gazipaşa'ya da getirildi. İlçede motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla Gazipaşa'da Cumhuriyet Meydanı'nda 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı' vatandaşın kullanımına sunuldu.

Karavanda trafik polis memurları tarafından motosiklet kullanıcılarına yapmamaları gereken hataların yanı sıra ekrana yansıtılan videolarla kask takmanın önemi hatırlatıldı. Ayrıca karavan içerisine motosikletiyle girebilen sürücülere kural ihlaliyle sadece kendi canlarının değil, diğer sürücülerin de canlarına zarar verilebileceği; kaskın, kuralların ve motosikletlerin bakımının öneminin yanı sıra dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. - ANTALYA