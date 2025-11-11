Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaptığı sırada hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş G. idaresindeki 07 ACU 42 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ay yönetimindeki 07 AGC 177 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Ay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemeye göre, motosiklet sürücüsü Mehmet Ay'ın yolda ilerlerken hatalı sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı belirlendi. Mehmet Ay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari araç sürücüsü Durmuş G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı araç kamerasında

Kaza anına ait araç kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın seyir halindeyken karşı yönden gelen motosikletin bir aracı solladığı sırada ticari araca çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA