Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde hatalı sollama yapan bir motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaptığı sırada hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş G. idaresindeki 07 ACU 42 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ay yönetimindeki 07 AGC 177 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Ay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemeye göre, motosiklet sürücüsü Mehmet Ay'ın yolda ilerlerken hatalı sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı belirlendi. Mehmet Ay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari araç sürücüsü Durmuş G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı araç kamerasında

Kaza anına ait araç kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın seyir halindeyken karşı yönden gelen motosikletin bir aracı solladığı sırada ticari araca çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otel odasından kadın cesedi çıktı

İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otelde de kan dökmüş
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.