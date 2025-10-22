Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında otomobille çarpışan sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne seyreden M.Y. idaresindeki 07 MCY 17 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden N.U.'nun kullandığı 07 CFH 847 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
