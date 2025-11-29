Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Havaya Savruldu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahale olay yerindeki bir hemşire tarafından yapıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrulup yola düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerindeki hemşireden gelirken, kaza ve müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ; Remzi Güven Caddesi'nde Salkım Evler Kavşağı meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G.'nin kullandığı 07 BHR 319 plakalı motosiklet ile Ç.Y.T. idaresindeki 07 BJL 238 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerinden geçmekte olan bir hemşire tarafından sürücüye sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahalede bulunuldu. Yaralı sürücü daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikeyi atlattığı ve müşahede altında tutulduğu öğrenilirken kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
