Antalya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Turizm Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu biri sürücü, ikisi yolcu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gündoğdu istikametinden Evrenseki istikametine seyir halinde olan Kadir T.'nin kullandığı 03 EF 267 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Tuna Ç.'nin kullandığı 01 AUK 638 plakalı motosikletin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kadir T. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Özgür Ç. ve Mustafa E. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

