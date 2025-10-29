Antalya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet, park halindeki tıra çarptı. Kazada motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Doğan Tekin'in (20) kullandığı 07 CCJ 882 plakalı motosiklet, park halindeki 33 AZF 090 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muhammet Ali Doğan Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Tekin'in cansız bedeni önce hastaneye morguna ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA