Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı
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Antalya'da kontrolsüz bir kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, havada taklalar attı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı

Kontrolsüz kavşakta motosiklet kazası: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kavşak sisteminde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1502 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkçılar Çarşısı istikametine gitmekte olan Dilara G.'nin kullandığı 07 AUL011 plakalı otomobil, Hüseyin Y.'nin kullandığı 07 BSC 372 Plakalı motosikletle sokak kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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