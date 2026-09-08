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Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi ile 4501 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametinden Havuzlu Kavşak yönüne seyir halinde olan Halit D.'nin kullandığı 07 CND 472 plakalı motosiklet, 4501 Sokak kesişimine geldiği sırada aynı istikamette ilerlerken aniden 4501 Sokak'a dönmek isteyen Ahmet K. idaresindeki 63 DR 581 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halit D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Enes D. yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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