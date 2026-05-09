Motodrag yarışlarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kepez'de düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda bir yarışmacı kazada bariyerlere çarparak yaralandı. Kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Motodrag yarışmalarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez'de Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağında ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda bir kaza meydana geldi. Yarışmalara katılan bir yarışmacı finish geçtikten sonra ellerini bırakıp gittiği sırada Tank slapper olarak tabir edilen ve gidon tokatlaması olarak bilinen, genellikle yüksek hızlarda veya ön tekerlek hafiflediğinde, motosiklet gidonunun kontrolsüz, hızlı ve şiddetli bir şekilde sağa-sola vurması durumudu yaşandı. Sürücü hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza anı cep telefonu kameralarına yansırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
