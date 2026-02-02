Haberler

Falezlerde mahsur kalan kediyi film gibi operasyonla kurtardılar

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 30 metrelik falezlerde mahsur kalan bir kedi, vatandaşların ihbarı ile gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Kedi, ip kullanılarak yapılan müdahale ile kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Antalya'da 30 metrelik falezlerde mahsur kalan kedi vatandaşların ihbarı ile film gibi bir operasyonla kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı'nda bulunan yüksekliği 30 metreyi bulan falezlerde kayalık alanda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Park içerisinde bulunan işletme çalışanlarının bakımını yaptığı bir kedinin birkaç gündür kayıp olduğunu fark eden vatandaşlar çevrede kediyi aradı. Kedinin 30 metrelik falezlerden düştüğünü ve dip noktada bir kaya üzerinde mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği'nden yardım istedi.

İple erişim tekniği ile kurtarıldı

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine adrese giden görevliler ilk olarak kediyi bulunduğu yerden almak için izleyecekleri yolu belirledi. İple erişim tekniği kullanarak kediye ulaşmaya karar veren arama kurtarma görevlileri hazırlıklarını yaparak yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 25 metrede dalgaların dövdüğü kaya üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı. Özel bir taşıma çantası içine konulan kedi yukarı çıkartılarak tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - ANTALYA

