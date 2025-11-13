Haberler

Antalya'da Madde Bağımlısı Şahıs, Ailesinin Eşyalarını Balkondan Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da madde bağımlısı olduğu belirtilen Okan A., ailesini evden çıkartarak balkonu yakmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Okan A.'yı etkisiz hale getirirken, şahsın akrabaları polisle tartıştı.

Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, yaşlı anne ve babasını evden çıkartıp balkonu yakmaya çalıştı, eşyaları sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından evden çıkartılan şahıs, apartman çıkışında akrabalarının saldırısına uğradı. Tekme ve yumrukla saldıran şahsın yakınlarını polis güçlükle ayırabildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786. Sokak'ta 4 katlı apartmanın üçüncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Okan A. (30), bir süre önce Diyarbakır'dan gelip, birlikte yaşadığı evdeki anne ve babasını dışarı çıkardı. Okan A. balkondaki eşyaları yakarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balkondaki yangın kendiliğinden sönerken, belirtilen adrese gelen polis ekipleri kapıyı kilitleyip evden dışarı çıkmayan Okan A.'yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat boyunca herkese ecel terleri döktüren Okan A. evdeki eşyaları balkondan sokağa atmaya başlayınca polis ekipleri apartmana girdi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

Okan A., apartmandan polis ekipleri tarafından dışarı çıkartılırken akrabalarının saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahsın yakınlarını polis güçlükle ayırabilirken, ekiplerin zor zapt ettiği akrabalarından biri, "Buraya gel. Onu bana getirin" diyerek tekrar saldırmaya çalıştı. Ekip otosuyla polis merkezine götürülen Okan A.'nın daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ve evdeki eşyaları satıp ailesini mağdur ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.