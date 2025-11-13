Antalya'da Madde Bağımlısı Şahıs, Ailesinin Eşyalarını Balkondan Attı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, yaşlı anne ve babasını evden çıkartıp balkonu yakmaya çalıştı, eşyaları sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından evden çıkartılan şahıs, apartman çıkışında akrabalarının saldırısına uğradı. Tekme ve yumrukla saldıran şahsın yakınlarını polis güçlükle ayırabildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786. Sokak'ta 4 katlı apartmanın üçüncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Okan A. (30), bir süre önce Diyarbakır'dan gelip, birlikte yaşadığı evdeki anne ve babasını dışarı çıkardı. Okan A. balkondaki eşyaları yakarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balkondaki yangın kendiliğinden sönerken, belirtilen adrese gelen polis ekipleri kapıyı kilitleyip evden dışarı çıkmayan Okan A.'yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat boyunca herkese ecel terleri döktüren Okan A. evdeki eşyaları balkondan sokağa atmaya başlayınca polis ekipleri apartmana girdi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

Okan A., apartmandan polis ekipleri tarafından dışarı çıkartılırken akrabalarının saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahsın yakınlarını polis güçlükle ayırabilirken, ekiplerin zor zapt ettiği akrabalarından biri, "Buraya gel. Onu bana getirin" diyerek tekrar saldırmaya çalıştı. Ekip otosuyla polis merkezine götürülen Okan A.'nın daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ve evdeki eşyaları satıp ailesini mağdur ettiği öğrenildi. - ANTALYA