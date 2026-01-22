Otomobil kuaför dükkanına daldı: Çalışanlar kaçtı, müşteri fotoğraf çekti

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerindeki erkek kuaförü dükkanına daldı. Büyük paniğin yaşandığı kazada tıraş yapan kuaför ve kalfa patlayan vitrin camlarından kaçarken, o sırada koltukta oturan müşteri ise olduğu yerde donakaldı. Bir süre sonra koltuktan kalkan müşterinin yaptığı ilk iş olayın fotoğrafını çekmek oldu.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Güven Caddesi istikametine giden Osman K. idaresindeki 07 HIY 91 plakalı otomobil, 3572. Sokak kesişiminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir erkek kuaförü dükkanının vitrinine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin camları tuzla buz olurken, içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar büyük şok yaşadı. Otomobilin içeri tamamen girmesini ise vitrin önündeki kolon engelledi. Kaza sırasında park halindeki 07 B 1722 plakalı bir araç da hasar gördü. Kazanın hemen ardından aracından öfkeyle inen sürücü Osman K., kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği Hasan E. yönetimindeki 07 LT 290 plakalı kamyonete yöneldi. Sinirlerine hakim olamayan sürücü, 3572. Sokak'tan caddeye çıkan kamyonetin camını yumruklayarak kırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik yatıştırılmaya çalışıldı. Kaza sırasında tıraş yapan kuaför ve kalfa ise patlayan vitrin camlarından kaçarken, o sırada koltukta oturan müşteri olduğu yerde donakaldı. Bir süre sonra koltuktan kalkan müşterinin yaptığı ilk iş ise olayın fotoğrafını çekmek oldu.

İş yerinde kalfa olarak çalışan genç, neye uğradıklarını anlayamadığını, bir anda camın patlaması ve otomobilin önünün camdan içeri girmesinin şokunu yaşadıklarını dile getirdi.

Olay anı kamerada

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik ise, hem kuaför dükkanının hem de bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yol kenarında ekmek dağıtımı yapan bir aracın durduğu, kazaya karışan otomobilin hızla geldiği sırada sokak içerisinden çıkan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı ve kontrolü kaybederek dükkana daldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise iş yeri çalışanlarının yaşadığı panik yer alıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.