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Antalya'da Kırık Dikiz Aynalarıyla Kaçan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kırık Dikiz Aynalarıyla Kaçan Şüpheli Yakalandı
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Antalya'nın Altınkum Mahallesi'nde 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheli, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.B.A.'nın üstünde 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hapis cezası olduğu belirlendi.

Antalya'da 8 aracın dikiz aynasını eliyle kırıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 8 aracın dikiz aynasını kırıldığı ihbarı alan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Eşkali belirleyen ekipler, bölgede çalışma yaptığı sırada şüphelinin kaçtığını gördü. Yaşanan kovalamacada polis ekiplerine mukavemet de gösteren B.B.A. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Altınkum Güvenlik 3-sayfa antalya trafik Hukuk Olay

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