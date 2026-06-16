Haberler

Kentsel dönüşümdeki apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kentsel dönüşümdeki apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşümdeki 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak üzerindeki kentsel dönüşümdeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Vatandaşların bir kısmı sokağa çıkarak çalışmaları takip ederken, bazıları ise balkon ve pencerelerinden ekiplerin müdahalesini izledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Camiye gelenlere kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Rusya'nın ardından ABD'de de bombardıman uçağı düştü

Rusya'nın ardından bir şok da ABD'de yaşandı
Silivri Adliyesi'nin bahçesi bir anda savaş alanına döndü

Adliye bahçesinde kıyamet koptu! Çevik kuvvet zor ayırdı

Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Denize gelenler, kahreden manzarayla karşılaştı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş