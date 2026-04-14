Yürüyüşe çıktığı dağlık alanda kayboldu: AFAD ekiplerince dronla bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıkan Oğuzhan A. (32), dağlık alanda yolunu kaybederek kayboldu. AFAD ekipleri, termal kameralı dron kullanarak genç adamı buldu ve sağ salim kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Oğuzhan A. (32) Altınyaka yolu üzerindeki dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolunu kaybeden Oğuzhan A. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu bildirdi. Oğuzhan A.'nın ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma asayiş ekipleri sevk edildi. Dağlık arazide Oğuzhan A.'yı arama çalışması başlatan ekipler şahıs ile iletişimin kopmasının ardından termal kameralı dron ile havadan arama yaptı. Dron desteğiyle yapılan arama çalışmalar sonucunda bulunduğu nokta tespit edilen Oğuzhan A. AFAD ekibinin kendisine ulaşması ile dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirten Oğuzhan A., aracıyla bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
