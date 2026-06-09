Taksi ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: Sürücünün burnu bile kanamadı

Antalya'da hafif ticari araç ile taksinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hasan B. yönetimindeki 06 DGE 953 plakalı hafif ticari araç ile Ali Y. yönetimindeki 07 T 2487 plakalı taksi 952. ve 932. sokakların kesişiminde kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 DGE 953 plakalı hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç sürücüsü Hasan B.'nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Maddi hasarın oluştuğu araçlar, yapılan incelemelerin ardından bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı