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Antalya'da bir kişi araç içince ölü bulundu, yakınları sinir krizi geçirdi

Antalya'da bir kişi araç içince ölü bulundu, yakınları sinir krizi geçirdi
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Antalya'da 39 yaşındaki Yusuf Ç., ağabeyini arayarak hayatına son vereceğini söyledikten sonra park halindeki aracında ölü bulundu. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Antalya'da bir kişi ağabeyi ile telefonda görüşerek hayatına son vereceğini söyledikten sonra park halindeki araç içerisinde ölü bulundu. Olayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5061 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, montaj işleri ile uğraşan Yusuf Ç. (39), 5061 Sokak üzerinde bulunan boş alana 07 BVV 185 plakalı aracını park ettikten sonra ağabeyini arayarak hayatına son vereceğini söyledikten sonra görüşmeyi sonlandırdı. Yapılan görüşmenin ardından endişeye kapılan Yusuf Ç.'nin ağabeyi kardeşinin bulunduğu konuma geldi.

Kardeşinin aracını park ettiği yere ulaşan ağabeyi kapıyı açtığında Yusuf Ç.'yi direksiyon başında kanlar içerisinde buldu. Vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yusuf Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan anne ve ağabeyini yakınları güçlükle sakinleştirdi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf Ç.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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