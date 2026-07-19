Haberler

Kapuz Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti

Kapuz Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muhammet Diyadin Güler, hafta sonu serinlemek için suya girdi ve boğularak hayatını kaybetti. Ekipler cesedini 8 metre derinlikte buldu.

Antalya'da hafta sonu Kapuz Kanyonu'nda serinlemek için suya giren şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve şehir merkezine yakınlığı nedeniyle doğa severlerin uğrak noktalarından olan Kapuz Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonunu değerlendirmek için Kapuz Kanyonu'na gelen Muhammet Diyadin Güler bir süre bölgede vakit geçirdi. Sıcak havada serinlemek için suya girerek yüzmeye başlayan Güler, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Güler'in geri dönmemesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalar sonucunda Güler'in cansız bedeni yaklaşık 8 metre derinlikte bulundu. AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan Güler'in cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer

Taraftarlara verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte o isim
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler

Futbolcular rakiplerine meydan okurken onlar birbirleriyle eğlendi
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte şampiyonu bekleyen devasa gelir
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde cenazeler karıştırıldı, mezarlar açıldı

Üniversite hastanesinde cenaze skandalı! Anında soruşturma başlatıldı
Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi

Cesedin yanındaki malzemeler ekipleri harekete geçirdi
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil