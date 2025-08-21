Antalya'da Kamyonet Ters Döndü: 6 Yaralı

Antalya'da Kamyonet Ters Döndü: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kamyonet virajı alamayarak bankete çarptı ve şarampolde ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde virajı alamayan kamyonet, yolun sağında bulunan bankete çarparak şarampolde ters döndü. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Demre istikametinden Kaş istikametine giden Ersin İn idaresindeki 50 AEN 325 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi futbol sahası altı D-400 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bankete çarparak şarampolde ters döndü. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.