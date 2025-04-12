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Antalya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

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Antalya'da bir kamyonetin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve kendisine 18 bin 677 TL ceza kesildiği bildirildi.

Kamyonetin çarptığı üç tekerli motosikletinin altında kaldı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da kamyonet ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç tekerli motosikletinin altında kalan sürücüsü yaralandı. 'İmkansız olan her şey kafamın güzelliğine bakar' yazısı dikkati çeken motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlenirken motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Ali Y.'nin kullandığı 07 BZE 299 plakalı kamyonet ile Muammer Ş.'nin kullandığı 07 BRH 056 plakalı motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 37 bin 354 TL para cezası uygulandı. Motosikletin üzerindeki 'İmkansız olan her şey kafamın güzelliğine bakar' yazısı dikkati çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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