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Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kumyolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Boğaz istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Ali İyiol'un kullandığı 07 ASP 786 plakalı motosiklet, Yüksel Yılmaz'ın kullandığı 07 LRU 83 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali İyiol ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ozan Şeren sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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