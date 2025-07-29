Antalya'da Kadayıf Dağıtan Şahıs Direksiyon Başında Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kadayıf Dağıtan Şahıs Direksiyon Başında Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cadde üzerinde aracında fenalaşan 61 yaşındaki Mustafa Sarıca, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata gözlerini yumdu. Kalp rahatsızlığı bulunan Sarıca'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Antalya'da müşterisine kadayıf teslim etmek için iş yerinin önüne gelen şahıs direksiyon başında hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan gönderilen kadayıfları otogardan teslim alarak müşterilerine dağıtmak üzere 07 YE 622 plakalı aracı ile yola çıkan Mustafa Sarıca (61), malzemeleri teslim etmek için Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi. Ürünleri teslim edip tekrar aracına binen Sarıca, bu sırada fenalaştı. Sarıca'yı araç içerisinde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde rahatsızlandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mustafa Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sarıca'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kalp rahatsızlığı bulunan ve çok sayıda ilaç kullandığı öğrenilen Sarıca'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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