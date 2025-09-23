Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: Binlerce Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda binlerce makaron, kaçak içki, tütün ve kaçak emtia ele geçirdi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada il genelinde yürüttükleri operasyonlarla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyon düzenledi. 6136 ve 5809 sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında gerçekleştirilen bir olayda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, aramalarda 1 tabanca, 50 tabanca fişeği ve 1 el telsizi ele geçirildi. 5607 sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlere yönelik aramalarda 2 milyon 285 bin 120 adet makaron, 7 bin 650 litre kaçak içki, 6 bin 160 adet kaçak emtia, 183 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA