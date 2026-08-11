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Döşemealtı'nda Kaçak Tütün Operasyonu

Döşemealtı'nda Kaçak Tütün Operasyonu
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma, şüpheli bir şahsın evinde yaptığı aramada 280 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 800 makaron ve çok sayıda doldurma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 280 kilogram kıyılmış tütün ile 15 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 280 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 800 adet makaron, 18 adet makaron doldurma aparatı ve 1 adet elektrikli otomatik makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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