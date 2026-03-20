Antalya'da 160 litre etil alkol, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 160 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Ö.C. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 160 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı