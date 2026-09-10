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Antalya’da JASAT’tan aranan şahıslara operasyon düzenlendi

Antalya’da JASAT’tan aranan şahıslara operasyon düzenlendi
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Antalya’da jandarma ekiplerinin 1-9 Eylül tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, farklı suçlardan aranan toplam 677 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin 1-9 Eylül tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, farklı suçlardan aranan toplam 677 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması ve önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan toplam 677 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün 10 yıl ve üzeri, 11'inin 5 ila 10 yıl arası, 102'sinin ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 116 kişi ile diğer suçlardan aranan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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