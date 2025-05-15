Antalya'da JASAT, 209 Şüpheliyi Yakaladı

Antalya'da JASAT, 209 Şüpheliyi Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Antalya'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Antalya genelinde yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu toplam 209 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda, Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) son 72 saat içinde 209 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerden 2'sinin 10 yıl ve üzeri, 14'ünün 5 ila 10 yıl arası, 32'sinin ise 0 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.