Antalya'da tarihi eser ve kaçak eşya operasyonu

Antalya'da tarihi eser ve kaçak eşya operasyonu
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlara el koydu. İki farklı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sikke, tarihi eser ve kaçak nargile tütünü ile birlikte ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, 457 adet sikke, 58 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje, 114 paket kaçak nargile tütünü, 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

