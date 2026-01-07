Antalya'da tarihi eser ve kaçak eşya operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje, kaçak tütün ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, 457 adet sikke, 58 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje, 114 paket kaçak nargile tütünü, 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA