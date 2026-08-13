Antalya'da safari araç denetimi: 678 araç kontrol edildi
Antalya’da jandarma ekipleri tarafından safari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Antalya'da jandarma ekipleri tarafından safari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Alanya, Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 678 safari aracı kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen araç ve sürücülerine idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı