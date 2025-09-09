Antalya'da Jandarma, 72 Saatte 193 Suçluyu Yakaladı

Haberler

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan 193 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalananlar arasında uzun yıllar hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan 193 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) son 72 saatte yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 193 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler arasında; 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 5 ila 10 yıl arası cezası bulunan 14 kişi, 0 ila 5 yıl arası cezası bulunan 33 kişi yer aldı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
