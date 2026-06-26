Haberler

Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonu: 9 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı.

Antalya'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalanırken 9'u tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçunu işleyen kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran 2026 tarihinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine silahla ateş açılması olayıyla ilgili aynı gün 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 kişi daha düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar

Şeytanın aklına gelmez! Bu yöntemle 30 milyonluk vurgun yapmışlar
Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında 'anne bakımı' krizi! Jandarmalık oldular

CHP'li eski vekilin ailesinde kriz! Kardeşiyle jandarmalık oldu
Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takan kişi tanıdık çıktı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

"Para var huzur var" dedirten görüntü! 90 dakikaya servet döktü