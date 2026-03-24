Antalya'da inşaat malzemeleri deposunda yangın

Antalya'da inşaat malzemeleri deposunda yangın
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Depoda bulunan malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Antalya'da inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depo yanındaki midibüs kısmen zarar gördü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle'de inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait depoda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında depo ile içerisindeki boya ve çeşitli inşaat malzemeleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında depoda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Öte yandan, deponun yanında park halindeki bir midibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen yanmaktan kurtarıldı. Kısmen zarar gören midibüs, olay yerine gelen sürücüsü tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
