Haberler

Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olay, Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak'taki bir gayrimenkul emlak ofisinde meydana geldi. İş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı açılan ateş sonucu Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.