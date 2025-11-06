Antalya'da 'Huzurlu Sahiller' Uygulaması: Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yapılan 'Huzurlu Sahiller' uygulamasında 60.311 şahıs, 17.955 araç ile 771 motosiklet sorgulandı.

Antalya'da il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çeşitli noktalarda 'Huzurlu Sahiller' uygulaması yapıldı. Son 1 ay içerisinde yapılan uygulamalarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 60 bin 311 şahıs, 17 bin 955 araç ile 771 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontrollerde 45' i aranan şahıs olmak üzere 91 şahıs yakalanırken, bin 838 şahsa çeşitli suçlardan adli ve idari para cezası uygulandı. Ayrıca 29 araç trafikten men edilirken, 10 adet çalıntı, hacizli, yakalamalı araç ve motosiklet ile 41 kilogram kaçak tütün, 25.000 adet doldurulmuş makaron ile çeşitli miktar ve türlerden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. - ANTALYA