Manavgat'ta hortum 300 dönümlük alanda seraları yerle bir etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum, Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Denizkent mahallelerinde büyük çapta zarara yol açtı. 300 dönümlük sera zarar gördü, binlerce ağaç kökünden söküldü ve birçok ev hasar aldı. Zarar gören bölgelerde incelemeler yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan hortum, Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Denizkent mahallelerinde büyük ölçüde zarara yol açarken, hortumdan 300 dönümlük seranın zarar gördüğü bildirildi. Hortum, çok sayıda eve zarar verirken, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağacı kökünden söküp yüzlerce metre ilerilere götürdü. Hortumun verdiği zarar sabahın olmasıyla gözler önüne serildi. Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Aykut Kaya hortumdan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Manavgat ilçesinde dün gece Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Denizkent mahallelerinde hortum olayı yaşandığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "4 mahallemizde yüz ölçümü toplam 300 dönümün üzerinde 40 dolayında sera büyük ölçüde zarar görürken, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağaç kökünden söküldü. Denizyaka Camii'nin minaresi yıkılırken, cami bahçesindeki 2 adet dev çak ağacı yerinden söküldü. Hortum ayrıca Büklüce Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ömer Çam isimli vatandaşımızın koyun ağılının yanında bulunan tam donanımlı konteyneri içerisinde Ömer Çam'ın da bulunduğu esnada 100 metre ileriye uçurup parçalara ayırmış, Çam ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Ben buradan başta Ömer Çam olmak üzere zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Denizyaka Mahallesi girişinde ise çilek seraları zarar görürken, gündüz toplanarak pazara götürülmeyi bekleyen çilek yüklü römork hortumla birlikte ters döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
