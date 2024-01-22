Antalya'da Horoz Dövüşü Yapanlara İdari İşlem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, horoz dövüştürmek için bir araya gelen 33 şahsa idari işlem yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube JASAT, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan denetimde hayvan dövüşü için özel hazırlanan bir pist ve 10 horozun bulunduğu belirlendi. Dövüş için bekleyen 33 şahsa '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa' ilişkin idari işlem yapıldı. - ANTALYA